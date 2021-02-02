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"Спутник V" показал 91,6% эффективности в ходе III фазы исследований

В американском Институте Вистара заявили о большей эффективности "Спутника V" на фоне препаратов AstraZeneca и Johnson&Johnson

"Спутник V" показал 91,6% эффективности в ходе III фазы исследований
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ходе III фазы исследований составила 91,6%, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"Эффективность "Спутник V" против коронавируса подтверждена публикацией международной экспертной оценки данных в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet", - говорится в сообщении РФПИ во вторник.

Были проанализированы данные 19 866 добровольцев (из них 14 964 получили вакцину и 4 902 - плацебо), на момент достижения финальной контрольной точки - 78 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (из них 62 - среди получивших плацебо).

При этом эффективность вакцины для 2 144 добровольцев в возрасте старше 60 лет составила 91,8%. У 68 из них, в том числе у 45 из группы получивших вакцину, были отмечены серьезные нежелательные явления, не связанные с вакцинацией, но протекали у 94% в легкой форме простуды.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев отмечает, что вакцина "полностью защищает против тяжелых случаев заболевания коронавирусом согласно данным, собранным и оцененным независимыми экспертами, и опубликованным в журнале The Lancet". По его словам, в группе, получившей плацебо, было зарегистрировано 20 тяжелых случаев заболевания коронавирусом, но ни одного - в группе, получившей вакцину.

Из числа проанализированных образцов гуморальный иммунный ответ выработался у более чем 98% добровольцев, и у 100% добровольцев выработался клеточный иммунный ответ. Уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных препаратом "Спутник V", оказался в 1,3-1,5 раза больше, чем у пациентов, переболевших коронавирусом.

Кроме того, у вакцины отсутствовали серьезные побочные эффекты, не возникали аллергические реакции или анафилактический шок. "Большинство нежелательных явлений (94%) протекали в легкой форме и свелись к простудным синдромам, реакции в месте введения препарата, головной боли и общей слабости", - отмечается в сообщении.

Профессор Центра вакцин и иммунотерапии американского Института Вистара Хильдегунд Эртл в сообщении РФПИ отмечает, что "после первой инъекции этой двухкомпонентной вакцины уровень защиты от заболевания составил 87,6%".

По ее словам, "таким образом, "Спутник V" более эффективен, чем вакцины компаний AstraZeneca или Johnson&Johnson. "Спутник V", в отличие от столь же эффективных РНК-вакцин Pfizer и Moderna, можно хранить в холодильнике, "что будет иметь огромное значение для борьбы с глобальной пандемией COVID-19". Температура хранения вакцины составляет плюс 2-8 градусов Цельсия, а цена - менее 10 долларов.

"Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.

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