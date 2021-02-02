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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
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Вакцину "Спутник V" собрались производить еще в четырех странах

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Производство вакцины от COVID-19 "Спутник V" может быть налажено в Казахстане, в Белоруссии, в Турции и Иране, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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"Мы также будем производить вакцину и в Казахстане, и развивать (производство) в Белоруссии, в Турции, возможно даже, в Иране",- сказал Дмитриев на брифинге во вторник.

Ранее он сообщил, что кроме Индии и Южной Кореи, где уже начато производство, оно будет запущено в конце февраля в КНР, в марте - в Бразилии.

Хроника коронавируса. Январь.

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РФПИ Спутник V

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