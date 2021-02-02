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Путин рассказал об управлении сознанием человека с помощью соцсетей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Реагировать на распространение вредоносного контента для детей в интернете нужно, но нельзя при этом ограничивать свободу граждан, считает президент РФ Владимир Путин.

"Зачастую современные информационные платформы все больше и больше начинают управлять сознанием. Просто изучают своего, условно говоря, клиента и подбрасывают ему то, что они считают нужным. Человек начинает принимать решение, даже не осознавая того, что им руководят. Это тонкая очень вещь", - сказал Путин в ходе встречи с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года", отвечая на вопрос, как оградить детей от вредоносного материала в социальных сетях и интернет-пространстве в целом.

"Конечно, мы должны об этом думать. Должны как-то реагировать на это, в то же время не принимая решений, которые бы ограничили свободу человека, свободу выбора, свободу слова", - отметил президент.

Он добавил, что интернет-платформы, как правило, направлены на извлечение прибыли. "К сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которых он направлен", - сказал Путин.

Владимир Путин

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