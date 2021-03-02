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Маск не уточнил, зачем позвал Путина в Clubhouse

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Кремль не смог добиться от бизнесмена Илона Маска уточнений о том, зачем он приглашал президента Владимира Путина пообщаться в Clubhouse, сказал на брифинге 2 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Наверное, было какое-то недоразумение, так как мы задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Или оно не имеет отношения к Маску. Мы не получили никакого ответа", - сказал он и предположил, что "скорее всего, эта тема уже исчерпана".

Основатель компаний Tesla и SpaceX 14 февраля в твиттере позвал Путина побеседовать в соцсеть Clubhouse и добавил по-русски, что это было бы для него большой честью.

15 февраля Песков назвал это предложение "очень интересным", но предупредил, что с приглашением Маска сначала нужно разобраться. Он напомнил, что Путин не ведет соцсетей и не использует их. Три дня спустя он сказал, что в Кремле "работают" над тем, чтобы получить больше деталей и выяснить, какой формат общения имел в виду американец.

Илон Маск Владимир Путин Clubhouse Дмитрий Песков США Tesla SpaceX

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