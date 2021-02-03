Калининград отменил лимит на льготный проезд пенсионеров в транспорте

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты городского совета Калининграда сняли лимиты на проезд в общественном транспорте для льготных категорий граждан, сообщили "Интерфаксу" в мэрии в среду.

"Решение об отмене ранее введенных лимитов было принято в среду... Теперь пенсионеры смогут ездить в общественном транспорте с картой "Волна Балтики" с пересадками и без пересадок - без ограничений", - сказали в администрации.

Ежемесячный лимит, составлявший 60 льготных поездок, вводился с 1 февраля. Мэрия отмечала, что это вынужденное решение, связанное с недостатком денег, выделяемых на субсидирование транспортных расходов.

Однако это оказалось болезненным решением для многих пенсионеров и льготников, которые ездят по городу с пересадками. В конце января люди стали жаловаться губернатору Антону Алиханову и писать ему о проблеме в соцсети.

Глава региона в ответ написал, что "пенсионеров обижать не надо (снижать число бесплатных поездок - ИФ). Понимаю, что в мэрии Калининграда есть финансовые сложности. Если надо, мы им поможем. Такая просьба от главы администрации поступила". Также он поручил правительственной комиссии проверить и оптимизировать работу муниципального предприятия "Гортранс".

Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Калининграда - автобусе, трамвае и троллейбусе - составляет 28 рублей, в маршрутных такси - 30 рублей.