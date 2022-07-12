В Иркутске проезд в общественном транспорте подорожает на 10 рублей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Иркутске с 15 июля проезд в муниципальном общественном транспорте подорожает с 15 до 25 рублей, сообщил вице-мэр города Дмитрий Ружников на пресс-конференции.

Он отметил, что тариф на проезд в городе не повышали с 2015 года.

"Текущая ситуация - семь лет неповышения тарифа - привела к катастрофической ситуации на наших предприятиях: износ транспорта более 70% во всех предприятиях, и он не обновлялся", - отметил чиновник.

По его словам, экономически обоснованный тариф для городских транспортных предприятий составляет около 50 рублей.

Повышение тарифа позволит сократить расходы местного бюджета на субсидирование пассажирских перевозок муниципальным транспортом, ежегодно на эти цели направляется около 600 млн рублей, добавил Ружников.

"Увеличивая эту стоимость, мы сокращаем бюджетные расходы, мы даем возможность предприятиям тратить допдоходы по своему усмотрению, то есть на какие-то инвестиционные вещи, на развитие", - сказал он.

Городские власти занимаются обновлением подвижного состава муниципальных предприятий. По словам вице-мэра, сейчас закупаются в лизинг 40 автобусов почти на 1 млрд рублей, также совместно с регионом подаются заявки для приобретения троллейбусов и трамваев.

В коммерческом транспорте Иркутска проезд сейчас стоит в основном 25 рублей.