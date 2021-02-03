Лавров отметил, что на Западе из-за Навального "зашкаливает истерика"

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - События, связанные с российским оппозиционером Алексеем Навальным, освещаются на Западе однобоко, "истерика зашкаливает", заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается освещения событий, которые происходят в России - не только в связи с Навальным, но и вообще все, чтобы у нас не происходило - на Западе освещается достаточно специфично, я бы сказал, однобоко", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

"Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно же, зашкаливает. И абсолютно скрывается от общественности, что те законы, которые существуют для проведений демонстраций, митингов и всяких протестов на Западе, гораздо более жестокие, чем в РФ", - отметил министр.

Лавров продолжил: "Полиция на Западе вправе пресекать любые собрания, которые не были согласованы, о которых не было уведомления и которые в случае уведомления нарушают согласованный с властями порядок их проведения".

Так, он отметил, что если в США, Германии или Франции "демонстранты выходят на проезжую часть и препятствуют нормальному функционированию общественного транспорта, им грозит несколько лет тюрьмы, многотысячный в евро штраф и прочие наказания".

"И полиция разбирается с ними гораздо жестче, чем действия наших правоохранительных органов относительно участников незаконных акций", - сказал глава МИД России.

Лавров сообщил, что передал Верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю видеоряд, показывающий различия в подходах к разгону незаконных акций в России и на Западе.

"Мы подготовили специальный видеоряд о том, как незаконные акции проводятся и подавляются на Западе, и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов в ходе последних событий", - сказал Лавров.

Он отметил, что накануне, 2 февраля, этот видеосюжет был передан делегации во главе с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, которая одновременно является председателем ОБСЕ.

"Сегодня я направил этот материал в Брюссель, высокому представителю Евросоюза по вопросам внешней политики, господину Жозепу Боррелю, чтобы он, готовясь к предстоящему в пятницу визиту в Москву, тоже ознакомился с тем, как нам видится объективная картина, составленная на основе конкретных фактов с обеих сторон", - сказал министр.