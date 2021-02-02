Глава МИД Швеции начала встречу с Лавровым с упоминания Навального

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Стокгольме озабочены ситуацией с демократией и правами человека в России и ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, заявила глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде. Этими словами она открыла переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Встреча проходит в Москве.

"Сегодня на переговорах я буду говорить о том, что Швеция и ЕС озабочены ухудшением положения в области демократии, гражданского общества и прав человека в России. Также я подниму тему нападения на Алексея Навального с применением нервно-паралитического яда, его ареста, а также действия российских властей во время уличных протестов в прошедшие выходные", - сказала она.

"Все эти вопросы мы хотим обсудить честно, открыто, без какого-либо предубеждения, потому что мы как соседи, конечно же, должны быть заинтересованы в нормальных, добрых отношениях", - согласился Лавров.

Министр напомнил, что шведская военная лаборатория "сделала вывод о том, что господин Навальный был отравлен неким новым веществом из так называемой группы "Новичок", и добавил, что действия Швеции и стран ЕС "совсем не вписываются в требования транспарентности".

Он подчеркнул, что Швеция, Германия "сами не хотят быть транспарентными в тех выводах, которые они используют для продвижения антироссийской позиции".

"В наших двусторонних отношениях есть неплохие примеры позитивного развития, но в целом, конечно, их состояние оставляет желать лучшего, - отметил Лавров. - Мы слышим заявления о так называемой российской военной угрозе и прочую антироссийскую риторику, но, к сожалению, все наши предложения о том, чтобы наладить диалог по многим вызывающим озабоченность вопросам, остаются без ответа".

Осенью 2020 года западные страны призвали Россию расследовать отравление Навального и объяснить возможное применение на территории России запрещенных боевых отравляющих веществ. О том, что политика отравили нервно-паралитическим агентом из группы "Новичок" заявило правительство Германии, ссылаясь на результаты исследования лаборатории бундесвера. Выводы германских военных подтвердили независимые лаборатории во Франции и в Швеции.

После того, как Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Германии 17 января, Запад осудил это задержание.

После этого Лавров говорил, что реакция западных стран на случившееся нацелена на то, чтобы отвлечь внимание от кризисных явлений на Западе. Он также отмечал, что у российского следствия нет оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении Навального, поскольку российские врачи не подтвердили, что он был отравлен, а Германия не привела никаких конкретных доказательств версии об отравлении. Призывы освободить Навального в МИД расценивают как вмешательство в дела России.