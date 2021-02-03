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Суд арестовал более 30 участников протестов на Ставрополье

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Суды в Ставрополе и Пятигорске рассмотрели 37 материалов в отношении задержанных на несанкционированных акциях, прошедших 31 января, сообщили "Интерфаксу" в судах.

В Пятигорске рассмотрено 36 материалов. "Наказание в виде административного ареста назначено по итогу рассмотрения 34 материалов, по одному - назначен штраф. Еще по одному производство прекращено", - сообщили "Интерфаксу" в Пятигорском городском суде.

В Ленинском суде Ставрополя "Интерфаксу" сообщили, что после несанкционированной акции 31 января административное наказание назначено одному правонарушителю.

В пятницу Промышленный суд Ставрополя арестовал на пять суток Татьяну Глинберг, которая была координатором ставропольского штаба оппозиционера Алексея Навального до момента, когда он был закрыт 4 августа 2020 года. Причиной ареста, по данным суда, стало распространение информации и призыв к участию в несанкционированном шествии в Ставрополе.

Как сообщалось, после аналогичных несанкционированных акций, прошедших в Ставропольском крае 23 января, административное наказание было назначено 38 участникам, по 12 протоколам разбирательства были прекращены.

В отношении еще одного участника несанкционированной акции в Ставрополе возбудили уголовное дело по ст.318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.

По данным пресс-службы СУ СКР по региону, молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Ставрополя, ударил кулаком по голове полицейского, пытавшегося задержать его для проведения административного расследования.

Акции в поддержку Алексея Навального

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