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Жительница Кондопоги получила 30 часов работ за репост об акции 31 января

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Суды в Карелии и Мурманской области назначили административные наказания сторонникам Алексея Навального после несогласованных акций 31 января в его поддержку. Об этом сообщают пресс-службы судов.

Жительница Кондопоги получила 30 часов обязательных работ за репост информации об акции. Городской суд признал ее виновной по ч.2 ст.20.2 КоАП (организация и проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). В суде она признала вину, но сказала, что участвовать в акции не собиралась, а сделала репост "с целью отслеживания событий, происходящих в стране".

Октябрьский районный суд Мурманска во второй раз назначил административный арест заместителю координатора регионального штаба Навального Александру Суринову. За организацию несогласованного митинга 31 января он получил шесть суток ареста, сообщила пресс-служба суда. Предыдущий арест ему назначили за акцию 23 января.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
Мурманская область Карелия Кондопога Мурманск Алексей Навальный

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