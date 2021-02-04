Лесоматериалы на миллиард вывезли из Иркутской области в 2020 году

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Иркутская таможня в 2020 году возбудила 28 уголовных дел о контрабанде леса, из них пять – в отношении одной организованной преступной группы, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"По возбужденным уголовным делам общий размер невозвращенных из-за границы денежных средств в рублевом эквиваленте составил 221 млн рублей, общая стоимость и объем незаконно перемещенных лесоматериалов составили 1 млрд 23 млн рублей и 144,5 тыс. кубометров", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2020 году иркутской таможней возбуждено 1 тыс. 15 административных дел, связанных с недекларированием либо недостоверным декларированием лесоматериалов.

"Общая сумма назначенных штрафов по делам об административных правонарушениях указанной категории составила свыше 18,8 млн рублей (взыскано свыше 17,2 млн рублей)", - сказано в пресс-релизе.

За январь-декабрь 2020 года в Иркутской таможне было продекларировано на экспорт 5,8 млн кубометров лесоматериалов на сумму $791,5 млн, из них обработанных лесоматериалов – более 4,6 млн кубометров на сумму более $669 млн, необработанных (круглого леса) – 1,3 млн кубометров на сумму $123 млн.

Экспорт леса с территории Иркутской области и его декларирование в 2020 году также осуществлялись в других таможенных органах, в частности, в Сибирской электронной таможне.