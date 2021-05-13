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Экспорт леса из Приморья в апреле составил 193 тыс. кубометров

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Экспорт лесоматериалов из Приморского края в апреле 2021 года превысил 193 тыс. кубометров, большая часть поставлена в Китай, сообщила в четверг пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

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В том числе поставлено 115,5 тыс. кубометров деловой древесины и 77,7 тыс. кубометров пиломатериалов. В Китай в апреле направлено 190,492 тыс. кубометров деловой древесины и лесоматериалов, в Японию экспортировано 2,578 тыс. кубометров лесоматериалов. Кроме того, небольшие партии экспортированы в Республику Корея (27,9 кубометров) и Вьетнам (85,3 кубометров). Большая часть экспортированной продукции приморского происхождения - 178,244 тыс. кубометров.

Кроме того, через фитосанитарные посты Приморья направлены на экспорт партии лесоматериалов из Хабаровского края, Амурской, Костромской, Кировской, Томской, Иркутской и Нижегородской областей, а также Красноярского края.

Всего с начала 2021 года на экспорт из Приморского края направлено 754,154 тыс. кубометров лесоматериалов.

Приморский край Россельхознадзор Cахалинская область

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