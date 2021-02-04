Штаб Навального в Саратове сообщил об обысках

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Штаб оппозиционера Алексея Навального в Саратове на своей странице в соцсети сообщил о проведении обысков в своих помещениях в двух крупнейших городах региона.

"Забрали оргтехнику, флешки, флаги, плакаты, роутеры и даже надувные шарики. Обыск (в штабе в Саратове - ИФ) закончился ночью", - говорится в паблике штаба в телеграме.

Отмечается, что в городе Балаково "обыск проходил, в том числе, и у несовершеннолетней, которую полиция заставила разблокировать телефон".

Правоохранительные органы региона ситуацию не комментируют.

Ранее со ссылкой на пресс-службу Татищевского районного суда сообщалось об административном аресте на 10 суток руководителя штаба Навального в Саратове Дмитрия Цибирева.

Административное дело в отношении Цибирева рассматривалось судом 29 января, оно было заведено по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

23 января в ряде городов Поволжья, в том числе и в Саратове, прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального.