Счетная палата проверит сделки и траты "Ростеха"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Счетная палата в 2021 году проверит эффективность бюджетных вливаний в российское станкостроение, финансирования станкостроительных проектов "Ростеха" и сделки госкорпорации. Об этом говорится в плане мероприятий контрольного ведомства на текущий год.

Аудиторы проверят, на что были потрачены бюджетные деньги, выделенные в 2014-2020 годах на НИОКР в части создания станкоинструментального производства, а также предоставленные в 2014 году в виде имущественного взноса в "Ростех" на проекты по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции.

Проверка, помимо "Ростеха", затронет Минпромторг, Российский фонд технологического развития, университет "Станкин", ПАО "Силовые машины", АО "Станкопром" и ряд других предприятий.

Также Счетная палата запланировала "Анализ реализации полномочий госкорпорации "Ростех" по совершению сделок и их влияния на достижение целей деятельности корпорации". Он коснется "Ростеха" и подконтрольных ему "РТ-Капитал" и "РТ-Финанс".

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин год назад говорил президенту Владимиру Путину, что контрольное ведомство к постоянной работе добавит контроль за эффективностью госкорпораций, в том числе "Ростеха", "Роснефтегаза" и "Газпрома".