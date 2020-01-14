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Счетная палата займется оценкой корпоративного управления в госкомпаниях

Счетная палата займется оценкой корпоративного управления в госкомпаниях
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ будет оценивать корпоративное управление в госкомпаниях, не ограничиваясь уровнем головных структур, заявил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"На ближайшие годы мы к таким проблемам, которые будем мониторить на постоянной основе, добавляем работу по эффективности госкомпаний, госкорпораций, соответствуют ли они тем стратегическим задачам, которые перед ними поставлены, и тем стратегиям, которые принимают их наблюдательные советы, качество корпоративного управления и всей системы госзакупок, принятия решений по имущественным вопросам, которые не всегда видны на уровне втором, третьем и четвертом этой системы, пирамиды дочерних компаний", - сказал Кудрин.

Он сообщил, что в ближайшее время Счетная палата, как и прежде, будет смотреть "Росатом", Росавтодор, РЖД, но добавится и "Ростех", "Газпром" , "Роснефтегаз".

В свою очередь президент РФ выразил надежду, что "как мы с вами и договаривались, Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно, в данной конкретной ситуации будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов".

"Знаю, что в этой связи часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми уважаемыми экспертами, но на мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения", - отметил президент.

Счетная палата Алексей Кудрин

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