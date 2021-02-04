В Крыму нашли неизвестный сорт дерева с необычной окраской листьев

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Ученый Крымского федерального университета (КФУ) Константин Ефетов обнаружил неизвестный ранее сорт дерева вида Айлант высочайший с необычной окраской листьев, к появлению которой привела генетическая мутация, сообщила пресс-служба вуза в четверг.

Дерево было обнаружено во время экспедиции в районе Джанкоя на севере полуострова. "К появлению уникального узора (зеленый вперемешку с желтым - ИФ) привела генетическая мутация, при которой хлорофилл не синтезируется в некоторых частях листовой пластинки. Найденный экземпляр – новый сорт Айланта высочайшего", - отметил профессор, завкафедрой биологической химии Медицинской академии КФУ. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Ефетов сделал открытие летом 2020 года, планирует описать его вместе с коллегой – профессором Агротехнологической академии КФУ Андреем Еной.

Уникальное дерево высотой 4 метра пересадили в Симферополе 3 февраля, чтобы сохранить. Ученые будут следить за его развитием и попробуют размножить для дальнейшего использования в декоративных целях.

Как отмечается, родина Айланта высочайшего – Китай. В XVIII веке он был завезен в Европу, а в XIX – появился в Крыму. Растение используется для озеленения, так как нетребовательно к почве и засухоустойчиво.

"Сортов айланта известно очень мало, и мы нашли новый, совершенно неизвестный науке. Нам предстоит большая научная работа по его описанию и размножению. Над названием сорта мы еще думаем", - цитирует Ефетова пресс-служба КФУ.

Ученый добавил, что увидеть необычную окраску дерева можно будет в мае, когда на нем появятся листья.

Ранее, в 2017 году, профессор Ефетов уже находил новый сорт дерева Айлант в Симферополе. Экземпляр представлял собой молодое, высотой не более метра, дерево, окраска листьев которого переходит от зеленого до кремово-белого цвета. Данному сорту ученые в 2019 году дали название "Альбина" (от латинского слова albus, что означает "белый").