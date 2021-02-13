Снегопад привел к задержке рейсов в аэропорту Крыма

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Прибытие и вылет четырех самолетов задерживается в субботу в аэропорту Симферополя из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

Как сказал собеседник агентства, улучшение погодных условий ожидается после 12:00.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задержки составляют до трех часов. Как следует из расписания, всего крымский авиаузел должен принять и отправить в субботу 19 самолетов.

Сильный снегопад начался в Крыму накануне вечером и, по прогнозам синоптиков, продлится еще около суток. Как сообщили журналистам в республиканском гидрометцентре, за ночь в Симферополе выпало около 40% месячной нормы осадков.