Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 391 868+522 030

ФСБ впервые отметила попытку зашифровать данные пациентов больниц в РФ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Спецслужбы впервые в 2020 году зафиксировали попытки хакеров внедрить вредоносный софт в информационные ресурсы российских медицинских учреждений, чтобы зашифровать пользовательские данные.

Об этом на "Инфофоруме-2021" сообщил замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) при ФСБ Николай Мурашов.

Он также отметил компьютерные атаки на информационные ресурсы Центризбиркома и Общественной палаты по поправкам в Конституцию.

Спецслужбам удалось предотвратить нарушение функционирования информационных ресурсов ЦИК и других государственных структур, сказал Мурашов.

В августе 2020 года хакеры-вымогатели парализовали работу больницы Uniklinik в Дюссельдорфе, закодировав информацию на 30 серверах этого учреждения. В результате сбоя умерла пациентка, которую перевезли в другой стационар. Uniklinik целую неделю не могла принимать больных и делать операции.

ФСБ Николай Мурашов Центризбирком Общественная палата Конституция Дюссельдорф Uniklinik

Новости

Кремль опроверг утверждение о массовых репрессиях в России

Песков возложил на протестующих ответственность за переполненные спецприемники

Песков возложил на протестующих ответственность за переполненные спецприемники

Причиной массового отравления в Красноярске оказался норовирус в воде

Пушков предложил ввести систему наказаний для сайтов за призывы к протестам

Пушков предложил ввести систему наказаний для сайтов за призывы к протестам
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 16,7 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 16,7 тыс. новых случаев коронавируса

Рабочий погиб на шахте в Кузбассе, частично приостановленной после ЧП

В Нижнем Тагиле толпа подростков избила школьницу

Минцифры предложило упростить силовикам доступ к геолокации абонентов

Минцифры предложило упростить силовикам доступ к геолокации абонентов

Что случилось этой ночью: четверг, 4 февраля

На сгоревшем складе в Красноярске найдены тела троих пожарных

На сгоревшем складе в Красноярске найдены тела троих пожарных
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');