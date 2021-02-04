ФСБ впервые отметила попытку зашифровать данные пациентов больниц в РФ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Спецслужбы впервые в 2020 году зафиксировали попытки хакеров внедрить вредоносный софт в информационные ресурсы российских медицинских учреждений, чтобы зашифровать пользовательские данные.

Об этом на "Инфофоруме-2021" сообщил замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) при ФСБ Николай Мурашов.

Он также отметил компьютерные атаки на информационные ресурсы Центризбиркома и Общественной палаты по поправкам в Конституцию.

Спецслужбам удалось предотвратить нарушение функционирования информационных ресурсов ЦИК и других государственных структур, сказал Мурашов.

В августе 2020 года хакеры-вымогатели парализовали работу больницы Uniklinik в Дюссельдорфе, закодировав информацию на 30 серверах этого учреждения. В результате сбоя умерла пациентка, которую перевезли в другой стационар. Uniklinik целую неделю не могла принимать больных и делать операции.