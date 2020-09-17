Пациентка клиники в Дюссельдорфе погибла из-за хакеров-вымогателей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Дюссельдорфе полиция расследует смерть пациентки из клиники Uniklinik, которая умерла в период, когда хакерская атака парализовала работу этого учреждения, сообщает Focus. Инцидент расследуется как непредумышленное убийство, уточняет Sueddeutsche Zeitung.

10 августа компьютерные системы Uniklinik оказались заблокированы, а в почту больницы пришло письмо с требованиями шантажистов, адресованное другому учреждению - университету Генриха Гейне. Авторы сообщили об атаке и предложили с ними связаться, но не указали, сколько хотят денег.

Хакеры вывели из строя 30 серверов, закодировав на них информацию, сообщила министр науки земли Северный Рейн-Вестфалия Изабель Пфайффер-Пёнсген. Когда к делу подключили полицию, хакеры добровольно предоставили "ключ для восстановления соответствующих данных". После этого они перестали выходить на связь. В полиции полагают, что клиника была атакована наугад.

Однако системы Uniklinik не работали целую неделю: скорые перестали возить туда больных, плановые приемы были отменены, операции отложены.

Одна пациентка в критическом состоянии в этой ситуации не смогла оставаться в клинике, ее пришлось перевезти в отдаленную больницу, и она там умерла. По данным Focus, необходимые ей процедуры и лечение были начаты с часовым опозданием.

На утро 17 сентября сеть больницы все еще не работала, сообщил представитель Uniklinik Тобиас Потт. По его словам, данные пациентов не были украдены или уничтожены, но на их восстановление может уйти несколько недель. В клинике считают, что хакеры использовали уязвимость в приложении - всемирно известном коммерческом софте. Разработчики эту дыру уже закрыли, однако у злоумышленников было достаточно времени, чтобы ее найти и ею воспользоваться.