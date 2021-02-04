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COVID мог попасть на упаковку продукции "Черкизово" при транспортировке

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Геном COVID-19 мог попасть на упаковку продукции "Черкизово" в процессе ее транспортировки. Компания намерена провести тщательное расследование и выявить, где конкретно это случилось, говорится в заявлении группы.

Накануне Россельхознадзор сообщил, что 3 февраля Китай на четыре недели приостановил прием деклараций на продукцию предприятий "Черкизово" в связи с тем, что на ее упаковке обнаружен геном COVID-19.

В заявлении компании отмечается, что геном COVID-19 был выявлен при проверке внешней транспортной упаковки (паллетов) замороженной продукции в порту Китая "через несколько месяцев после начала ее движения по логистической цепочке". В самой продукции вирус не был обнаружен, подчеркивают в "Черкизово".

"Группа намерена провести тщательное расследование, чтобы установить, на каком этапе длинного логистического процесса вирус мог попасть на транспортную упаковку. Это могло произойти как на одном из складов третьих сторон, куда доставляется продукция с разных производственных площадок, так и при перегрузке между разными видами транспорта", - предполагают в компании.

В заявлении напоминается, что с 2019 года "Черкизово" экспортирует на китайский рынок в основном субпродукты птицы и куриные лапы, которые не имеют особого спроса на российском рынке и не поставляются компанией в магазины РФ. "Черкизово" приложит все усилия для скорейшего разрешения ситуации и возобновления поставок на территорию КНР. Компания всегда уделяет большое внимание вопросам безопасности и профилактики распространения инфекционных заболеваний", - подчеркивается в документе.

Как сообщалось, в 2019 году компания отгрузила в КНР 14 тыс. тонн курятины, что превысило 40% от общего объема экспорта "Черкизово" этой продукции.

Право на поставки в Китай птицеводческой продукции получили входящие в группу "Моссельпром" и "Петелинская птицефабрика" (Московская область), "Васильевская птицефабрика" (Пензенская область), "Лиско-Бройлер" (Воронежская область), "Белая птица - Курск" (Курская область), "Алтайский бройлер" (Алтайский край), "Тамбовская индейка".

Черкизово Россельхознадзор Китай Коронавирус

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