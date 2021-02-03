"Черкизово" приостановило экспорт мяса птицы в Китай из-за COVID-19

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Главное таможенное управление КНР проинформировало Россельхознадзор о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы. Эти компании расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях и входят в группу "Черкизово", сообщила российская служба.

Согласно законодательству Китая, с 3 февраля на четыре недели приостанавливается прием деклараций на продукцию с этих предприятий.

Партии продукции, на упаковке которых был выявлен генетический материал коронавируса, подлежат возврату либо уничтожению.

Россельхознадзор со своей стороны приостановил сертификацию продукции этих предприятий в Китай с 3 февраля и приступил к расследованию.

Возможность возобновления экспорта будет зависеть от полноты и качества предоставленных в рамках расследования материалов и принятых мер.

"Россельхознадзор уже предупреждал российских производителей, в том числе группу "Черкизово", о необходимости усиления контроля экспортируемых в Китай товаров и их упаковки на наличие генетического материала коронавируса", - подчеркнула служба.

Лаборатории Россельхознадзора обладают технической возможностью и проводят исследования наличия инфекции в смывах с продукции и упаковки, напомнило ведомство.

Группа "Черкизово" начала поставлять мясо птицы в Китай в мае 2019 года. В 2019 году компания отгрузила в КНР 14 тыс. тонн курятины, что превысило 40% от общего объема экспорта "Черкизово" этой продукции.

Право на поставки в Китай птицеводческой продукции получили входящие в группу "Моссельпром" и "Петелинская птицефабрика" (Московская область), "Васильевская птицефабрика" (Пензенская область), "Лиско-Бройлер" (Воронежская область), "Белая птица - Курск" (Курская область), "Алтайский бройлер" (Алтайский край), "Тамбовская индейка".

"Черкизово" поставляет в Китай в основном куриные лапы и крылья, а также голень и другие части курицы. Покупателями выступают крупнейшие китайские дистрибуторы и мясопереработчики, клиентами которых являются розничные сети и заведения общественного питания.