Приют для животных подожгли в Сочи

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в сочинском приюте для собак, погибли две собаки.

На официальной странице приюта "Бим Сочи" в соцсетях сообщается, что "сгорели вагон, все запасы сухого корма, а также и пятикубовая бочка для питьевой воды - единственный источник".

"Поджог - это официальная версия пожарного инспектора, который провел осмотр и составил протокол для передачи в полицию. Найдена и улика, подтверждающая эту версию", - говорится в сообщении.

Между тем, в УВД Сочи "Интерфаксу" сообщили, что материал от пожарных к ним не поступал.