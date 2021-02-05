В Омске произошел крупный пожар на складе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Крупный пожар на продуктовом складе локализовали пожарные в Омске, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о пожаре на продуктовом складе общей площадью 4000 кв. м на улице ул. 2-я Казахстанская поступило в пятницу в 04:43 (01:43 мск) по местному времени.

"Самостоятельно из склада до прибытия пожарной охраны эвакуировались 8 человек. В 6:29 благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 1200 кв. м", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, открытое горение ликвидировано в 07:22. Пострадавших во время пожара нет.