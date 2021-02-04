В Воронеже проверяют сообщения о падении мужчины из окна на коляску с ребенком

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Следователи работают на месте происшествия в Воронеже, где по сообщениям СМИ, мужчина выпал из окна и упал на коляску с ребенком.

Представитель СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт заявила, что устанавливаются обстоятельства произошедшего, других подробностей она не привела.

Ранее местные СМИ сообщили, что мужчина упал из окна жилого дома и приземлился на коляску с пятимесячным ребенком. В результате происшествия мужчина и младенец погибли.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.