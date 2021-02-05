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В Воронеже возбудили дело после падения мужчины на коляску с ребенком

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Воронеже возбудили уголовное дело по факту смерти шестимесячного ребенка, на коляску с которым с семнадцатого этажа упал мужчина, сообщает СУ СКР по региону.

Дело квалифицировано по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Предварительно установлено, что вечером в четверг, 4 февраля, на улице Острогожской поселка Шилово в Воронеже из окна подъезда многоэтажного дома выпал мужчина. Он упал на коляску, в которой находился мальчик.

Ребенку оказали экстренную помощь, но спасти его не удалось. 20-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, сообщили в СКР.

В настоящее время следователями назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что следователи работают на месте происшествия в Воронеже, где мужчина выпал из окна и упал на коляску с ребенком.

Воронеж СКР

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