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ОНК сообщила о 800 задержанных, содержащихся в спецприемнике в Сахарово

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово в Новой Москве содержится более 800 человек, задержанных за участие в несанкционированных акциях в столице.

"Сейчас в спецприемнике 812 человек. Сегодня обошли две трети, завтра остальных", - сообщает член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

По ее словам, общественники провели в спецприемнике целый день, налаживая быт задержанных. "Раздали воду, тапочки, шампунь, мыло, пасту, у кого не было. Проблем очень много, но они потихоньку решаются. У всех есть спальное место, матрас, подушка и одеяло", - рассказала Литвинович.

Со своей стороны ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников сообщил, что в адрес ОНК Москвы пришло большое количество обращений о нарушении прав задержанных граждан. "Часть сообщений подтвердилось, часть нет", - сказал он.

По его словам, обстановка в спецприемнике и рядом с ним спокойная, никаких автозаков или автобусов с ожидающими своего оформления людьми нет.

Он также отметил, что администрация спецприемника приняла решение снять ограничения по приему посылок для задержанных.

"Передачи для находящихся здесь граждан, будут приниматься до последнего. Ограничение до 18:00 снято", - сказал Мельников.

ОНК

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