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В полиции опровергли хищение помощи для арестованных оппозиционеров

В полиции опровергли хищение помощи для арестованных оппозиционеров
Автомобиль полиции у Центра временного содержания в поселке Сахарово
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В столичном управлении МВД заявили, что вся гуманитарная помощь по линии Общественной наблюдательной комиссии передана арестованным участникам оппозиционных акций, которые помещены в Центр временного содержания в поселке Сахарово.

В полиции подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности, а вся помощь, поступившая от ОНК, ими передана указанной категории лиц.

"В сети Интернет появилась информация о том, что гуманитарная помощь по линии ОНК для граждан, в отношении которых судом было принято решение об административном аресте за правонарушения, совершенные во время проведения несанкционированных акций на территории столицы, и которые содержатся в ЦВСИГ ГУ МВД России по Москве, расположенном в пос. Вороновское д. Сахарово, им не поступила и была похищена", - говорится в сообщении Главного управления МВД России по Москве.

В управлении расценили опубликованную "недостоверную информацию" как "информационную атаку" на госвласть. "Некоторые члены Совета по правам человека при президенте РФ публикуют необоснованную недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел, тем самым становясь участниками спланированной информационной атаки на органы государственной власти России", - заявили в полиции.

Ранее член Совета по правам человека, журналистка Екатерина Винокурова написала в своем фейсбуке, что в административном изоляторе в Сахарово в Новой Москве пропали вещи, закупленные для задержанных и переданные через ОНК.

По её словам, пропали не менее одной тысячи комплектов постельного белья, которые были переданы еще 6 февраля.

В конце января и начале февраля в Москве и других городах прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Часть из получивших административный арест находится в изоляторе в Сахарово.

МВД ОНК Сахарово

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