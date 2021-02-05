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Прокуратура продолжит добиваться восстановления экологической обстановки в Норильске

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Красноярского края после решения суда о взыскании с "дочки" "Норникеля" - "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) - ущерба в связи с аварией на норильской ТЭЦ в размере 146,177 млрд продолжит добавиться восстановления экологической обстановки в Норильском промышленном районе.

Об этом сообщили журналистам в Генпрокуратуре в пятницу. На контроле прокуроров находится надлежащее рассмотрение ранее принятых мер реагирования в связи с нарушениями законодательства о природопользовании, в том числе вопросы возмещения вреда, причиненного всем природным компонентам, исполнения планов рекультивации территории и утилизации промышленных отходов, образовавшихся в результате загрязнения окружающей среды.

Арбитражный суд Красноярского края в пятницу частично удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с НТЭК ущерба в связи с аварией на норильской ТЭЦ, и постановил взыскать 146,177 млрд рублей.

Почти вся сумма (145,492 млрд рублей) пойдет в федеральный бюджет, остальное - в бюджет Норильска.

Сумма требований Росприроднадзора составляла 148 млрд рублей.

Ранее Росприроднадзор озвучил уточненную сумму для возмещения вреда, причиненного окружающей среде - около 145 млрд рублей. При этом истец не ходатайствовал об уточнении исковых требований.

Как сообщалось, Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии на норильской ТЭЦ-3 в 148 млрд рублей (около $2,1 млрд на момент объявления претензий). Сам "Норникель" оценил ущерб в 21,4 млрд рублей, а привлеченная им экспертная организация АНО "Экотерра" - в 17,94 млрд рублей.

Красноярский край Норникель Росприроднадзор НТЭК

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