Суд удовлетворил иск Росприроднадзора к "Норникелю" на 146 млрд руб.

Рабочий на месте ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Уважаемые читатели! В тексте уточнена сумма взыскания по решению суда.

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края в пятницу частично удовлетворил иск Росприроднадзора и постановил взыскать 146,177 млрд рублей с "дочки" "Норникеля" - "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) - в связи с аварией на норильской ТЭЦ, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Почти вся сумма (145,492 млрд рублей) пойдет в федеральный бюджет, остальное - в бюджет Норильска. Сумма требований Росприроднадзора составляла 148 млрд рублей.

Ранее Росприроднадзор озвучил уточненную сумму для возмещения вреда, причиненного окружающей среде - около 145 млрд рублей. При этом истец не ходатайствовал об уточнении исковых требований.

В ходе заседания в пятницу стало известно, что НТЭК отозвала ходатайство о назначении экспертизы для определения суммы затрат, понесенных ответчиком на устранение вреда от аварии на ТЭЦ-3. Представитель ответчика пояснил, что это связано с предоставлением Росприроднадзором правовой позиции о затратах НТЭК, устраняющим необходимость проведения экспертизы.

Вместе с тем, представители Росприроднадзора заявили, что "понесенные НТЭК затраты не являются необходимыми и разумными". Так, часть расходов Росприроднадзор считает не относящимися к ликвидации аварии (анализы на COVID, заработная плата сотрудников компании, "просветительская деятельность", услуги связи и т.п.). Часть услуг, связанных с ликвидацией аварии, ведомство отказывается зачитывать в связи с тем, что они оплачивалась внутри группы компаний - "Норильскому никелю", авиакомпании "Нордстар" и т.п. Кроме того, Росприроднадзор считает необоснованными требования зачесть расходы на услуги экспертных организаций ("Экотерры", Сибирского отделения РАН), якобы предоставляющих недостоверную информацию о последствиях аварии в интересах ответчика.

Представитель НТЭК отметил, что к тратам на ликвидацию аварии должны быть отнесены те расходы, которые обеспечивают возможность проводить ликвидационные мероприятия: на транспортировку оборудования и сотрудников, средства гигиены для рабочих и т.п. Также адвокат ответчика обратил внимание на то, что каждая компания группы имеет финансовую самостоятельность, в связи с чем транзакции внутри группы компаний "Норильский никель" не могут восприниматься как отсутствие расходов.

Также в пятницу стороны резюмировали свои позиции о причинно-следственных связях произошедшей аварии, расчете нанесенного окружающей среде вреда, выбранном способе возмещения вреда, а также по другим вопросам рассматриваемого судом дела.

Кроме того, на заседании выступил представитель ООО "Безопасность в промышленности" - компании, проводившей экспертизы промышленной безопасности резервуара №5 на территории норильской ТЭЦ-3. Он отметил, что дефекты, ставшие причиной аварии, невозможно было выявить неразрушающими методами контроля.

В ходе прений стороны высказались о масштабах нанесенного природе вреда, о возможности восстановления экосистемы в месте аварии, об уместности учета в данном разбирательстве судебной практики по предыдущим аналогичным делам.

Как сообщалось, Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии на норильской ТЭЦ-3 в 148 млрд рублей (около $2,1 млрд на момент объявления претензий). Сам "Норникель" оценил ущерб в 21,4 млрд рублей, а привлеченная им экспертная организация АНО "Экотерра" - в 17,94 млрд рублей.