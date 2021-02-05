Бывший заместитель начальника тыла УМВД Приамурья осужден на 8 лет

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Благовещенский городской суд признал бывшего заместителя начальника тыла УМВД России по Амурской области Виталия Банина виновным в получении взятки за приемку работ по строительству дома для сотрудников полиции, сообщает пресс-служба суда.

Суд и следствие установили, что в октябре 2018 года Банин попросил знакомого договориться с директором строительной организации, работавшей по госконтракту на объекте УМВД, о взаимовыгодном обмене. Директор компании должен был передать частями 8% от суммы госконтракта. Деньги должны были поступать после сдачи каждого этапа строительства. Взамен Банин обещал помощь в приемке объекта и общее покровительство.

Директор согласился на условия, но за вычетом сумм НДС (18%). Итоговая сумма взятки составляла почти 23 млн 250 тыс. рублей.

В январе 2019 года посредник передал Банину 1,4 млн рублей за приемку двух этапов работ. Затем ситуация была взята на контроль региональным УФСБ. В июле по той же схеме Банин получил 150 тыс. рублей и муляж денег в размере 2 млн 850 тыс. рублей.

Всего с декабря 2018 года по июль 2019 года взятка составила 4,4 млн рублей (с учетом муляжа). В общей сложности, по условиям договоренности, Банин должен был получить около 23 млн рублей.

Суд признал его виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Суд лишил бывшего сотрудника УМВД права занимать государственные должности на восемь лет после отбытия наказания.

Банин также лишен звания "подполковник внутренней службы". В казну государства с него взыскано 1,4 млн рублей. Свою вину он не признал.

Посредник, который сознался в содеянном, оштрафован на 2,2 млн рублей, он признан виновным по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Как сообщалось, Банин был задержан в июле 2019 года, на тот момент он исполнял обязанности начальника тыла.