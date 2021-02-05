Саратовец получил пожизненный срок за истязания и убийство ребенка

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Саратовской области вынесли приговор 23-летнему жителю города Балашов, обвиняемому в убийстве и истязании ребенка. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону в пятницу.

Балашовский районный суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

По версии следствия, 24 марта прошлого года в квартире в Балашове пьяный мужчина до смерти избил полуторагодовалого сына своей 20-летней сожительницы.

Мама малыша в момент трагедии находилась на работе и узнала о случившемся только вечером. Злоумышленник пригрозил женщине убийством, если она кому-то расскажет, что он убил ребенка, или обратится в полицию.

Женщина дождалась, когда убийца ее сына уснет и позвонила в полицию.

Кроме того, как выяснилось в ходе следствия, в феврале-марте прошлого года мужчина неоднократно избивал и истязал свою 20-летнюю сожительницу и ее ребенка.

Оказалось, что ранее мужчина был судим.

Суд квалифицировал его действия по пунктам "в, д" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью), пунктам "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, в отношение двух лиц, в том числе в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством).