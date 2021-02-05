Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:46Заразились
на 05.02В России 3 934 606+16 688В мире 104 857 273+465 405

Саратовец получил пожизненный срок за истязания и убийство ребенка

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Саратовской области вынесли приговор 23-летнему жителю города Балашов, обвиняемому в убийстве и истязании ребенка. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону в пятницу.

Балашовский районный суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

По версии следствия, 24 марта прошлого года в квартире в Балашове пьяный мужчина до смерти избил полуторагодовалого сына своей 20-летней сожительницы.

Мама малыша в момент трагедии находилась на работе и узнала о случившемся только вечером. Злоумышленник пригрозил женщине убийством, если она кому-то расскажет, что он убил ребенка, или обратится в полицию.

Женщина дождалась, когда убийца ее сына уснет и позвонила в полицию.

Кроме того, как выяснилось в ходе следствия, в феврале-марте прошлого года мужчина неоднократно избивал и истязал свою 20-летнюю сожительницу и ее ребенка.

Оказалось, что ранее мужчина был судим.

Суд квалифицировал его действия по пунктам "в, д" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью), пунктам "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, в отношение двух лиц, в том числе в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством).

Саратовская область Балашов

Новости по теме

Новости
Авария на ТЭЦ в Норильске

Красноярский край предъявит новые претензии "Норникелю" из-за аварии на ТЭЦ

Антон Дроздов покинул пост замминистра финансов РФ в рамках сокращения

Антон Дроздов покинул пост замминистра финансов РФ в рамках сокращения

В Крыму в посевах озимых культур стало еще больше мышей

В Крыму в посевах озимых культур стало еще больше мышей
Пандемия коронавируса

Ученые РФ готовят испытания препарата от COVID-19 на основе антител

Ветеран войны Артеменко потребовал от Навального публичных извинений

ННК поставит на Владивостокскую нефтебазу дополнительно 133 цистерны бензина

ННК поставит на Владивостокскую нефтебазу дополнительно 133 цистерны бензина

Боррель не запрашивал у суда разрешения на встречу с Навальным

Роскомнадзор и силовики согласились определить отличительные знаки СМИ для митингов

Кремль рассказал о разнице между парадом и протестом в условиях COVID

Кремль рассказал о разнице между парадом и протестом в условиях COVID

Всероссийскую перепись населения вновь перенесли из-за пандемии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');