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На Кубани отметили сокращение инфекционных болезней на фоне COVID

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Массовые противоэпидемические мероприятия в Краснодарском крае в связи с пандемией коронавируса помогли в 2020 году в разы уменьшить распространение большинства опасных, но традиционных для региона инфекций, сообщила заместитель руководителя краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.

"Этот год был нетипичным, мы все носили маски, мыли руки, ходили в перчатках, находились на карантине. Это дало впечатляющие результаты. Вдвое снизились все кишечные инфекции. Больше чем в два раза снизились все паразитарные заболевания. Снизились даже инфекции дыхательных путей - корь, коклюш, даже ветряная оспа в два раза", - прокомментировала Гречаная итоги 2020 года в ходе брифинга в пятницу.

По данным ведомства, на Кубани в прошлом году также значительно снизились вирусные гепатиты. Этому, по мнению Гречаной, способствовало массовое соблюдение требований "чистых рук, чистого жилища, заблаговременное обращение к врачам".

В 2020 году в Краснодарском крае было зарегистрировано всего четыре случая энтеровирусного менингита, тогда как в ранее в среднем было по 206 случаев в год.

"Это важное достижение и показатель того, что маска, перчатки, очки, вовремя вымытые руки, протертые поверхности приводят к снижению заболеваемости", - отметила представитель Роспотребнадзора.

Краснодарский край Роспотребнадзор Татьяна Гречаная Коронавирус

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