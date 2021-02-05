Двух жителей Петербурга задержали за кражу из новгородского монастыря

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Новгородские полицейские задержали двух жителей Санкт-Петербурга, подозреваемых в краже из Свято-Юрьева мужского монастыря в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"Одного из задержанных суд взял под стражу, второго поместили на лечение в больницу", - отметили в пресс-службе.

По данным следствия, в ночь на 30 июля 2020 года 47-летний и 50-летний петербуржцы, изучившие под видом туристов изучив монастырские системы охраны и видеонаблюдения, проникли через окно в монастырь, забрали из сейфа более 400 тыс. рублей и скрылись. Полиция возбудила дело о краже.

Полиция проверят причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

Юрьев монастырь находится у истока реки Волхов из озера Ильмень в окрестностях Великого Новгорода. Первое летописное упоминание о нем относится к XII веку. В обители, считающейся жемчужиной древнерусской архитектуры, находится резиденция митрополита Новгородского и Старорусского Льва.

Как сообщалось, в 2020 году был обворован Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь.