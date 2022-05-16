Петербуржец получил условный срок за кражу денег из сейфа Свято-Юрьева монастыря

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд дал два года лишения свободы условно 48-летнему Эдуарду Дмитриеву из Петербурга по делу о краже более чем 420 тысяч рублей пожертвований из сейфа новгородского Свято-Юрьево монастыря, сообщила "Интерфаксу" представитель прокуратуры Новгородской области Елена Григорьева.

Суд установил, что в ночь на 30 июля 2020 года петербуржец вместе с 51-летним сообщником, перекусил решетку на окне монастырского здания ножницами для арматуры, залез внутрь и забрал из сейфа 420 тысяч рублей, уточнили в надзорном ведомстве. Григорьева добавила, что предварительно Дмитриев и его сообщник заходили в обитель как туристы и изучили монастырскую систему охраны и видеонаблюдения.

Им вменили кражу ч.3 ст.158 УК (кража). Подсудимый вину признал полностью.

Сообщник Дмитриева находится в розыске, его дело выделено в отдельное производство.

Приговор Дмитриеву в законную силу еще не вступил, его можно обжаловать.

Юрьев монастырь находится у истока реки Волхов из озера Ильмень в окрестностях Великого Новгорода. Первое летописное упоминание о нем относится к XII веку. Обитель считается жемчужиной древнерусской архитектуры, в ней находится резиденция митрополита Новгородского и Старорусского Льва.