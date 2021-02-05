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Пожар на нефтезаводе в Уфе потушен

Пожар на нефтезаводе в Уфе потушен
Уфимский нефтеперерабатывающий завод (архивное фото)
Фото: Виктор Воног/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе ликвидирован, сообщили журналистам в МЧС РФ.

Пожарные потушили огонь в 22:17 по московскому времени.

Информация о пожаре на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе по улице Ульяновых, 74 поступила в 21:10 по Москве. Пожар спровоцировала разгерметизация трубопровода диаметром 350 мм на одной из установок предприятия. Персонал перекрыл трубопровод.

"Башнефть-УНПЗ" наряду с "Башнефть-Новойл", "Башнефть-Уфанефтехим" входит в уфимскую группу нефтеперерабатывающего комплекса "Башнефти".

На производственной площадке УНПЗ обессоливают и обезвоживают нефть, проводят ее первичную переработку, висбрекинг, каталитический риформинг, гидроочистку дистиллятов, каталитический крекинг, производят водород, метил-трет-бутиловый эфир, газофракционирование, проводят гидроочистку бензина.

Уфа УНПЗ

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