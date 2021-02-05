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Источник сообщил о пожаре на нефтяном заводе в Уфе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Уфе на нефтяном завроде случился пожар из-за разгерметизации трубопровода, сообщил информированный источник "Интерфакса".

"На нефтезаводе в Уфе произошла разгерметизация трубопровода. Начался пожар. Наблюдается факел высотой 10 метров", - сказал источник.

По предварительным данным, никто не пострадал.

25 января в Уфе произошел пожар на заводе "Уфаоргсинтеза", там загорелись две емкости с нефтепродуктами. Один человек погиб, еще один пострадал.

Уфа Башкирия МЧС

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