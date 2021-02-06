Хабаровский НПЗ начал выпуск бензина АИ-95

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Производство бензина марки АИ-95 возобновлено на Хабаровском НПЗ (ХНПЗ, входит в ННК Эдуарда Худайнатова), сообщает пресс-служба правительства региона в субботу.

"С сегодняшнего дня завод также начал выпускать бензин АИ-95, его выдадут 1,5 тыс. тонн. В ближайшее время за счет произведенных объемов полностью восполнят потребности АЗС Хабаровского края", - говорится в сообщении.

"Вскоре на АЗС поступит и бензин марки АИ-95. Поэтому в очередной раз просим граждан не брать топливо для запаса, чтобы не создавать ажиотаж. По нашим оценкам, с прошлой недели закупка бензина на АЗС превышала обычные потребности в 1,6-1,8 раза", - сказал и.о. председателя комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов, чьи слова приводятся в сообщении.

Что касается бензина АИ-92, то по информации пресс-службы, его выпуск на заводе продолжается, "предприятие вышло на полные производственные мощности".

"По информации дирекции нефтезавода, представленной в краевой комитет по развитию ТЭК, за прошедшие сутки НПЗ было произведено 1,8 тыс. тонн бензина марки АИ-92", - сообщает пресс-служба.

По информации регионального комитета по ТЭК, "весь произведенный бензин поступил на нефтебазу ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", откуда развозится по АЗС сети "ННК". Все 84 заправки региона были обеспечены топливом".

Власти призывают граждан не покупать бензин с "рук", так как "это опасно, бензин у перекупщиков неизвестного качества".

Согласно данным мониторинга специалистов комитета по ТЭК, на 12:00 местного времени в Хабаровске из 52 АЗС бензин АИ-92 был в свободной продаже на 35 заправках. "На 17 топливо быстро закончилось, но в ближайшее время будет подвезено. Для этого на маршрутах "ННК" работает 31 бензовоз. Интервалы между работой топливозаправщиков максимально сокращены", - сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, с середины января в Хабаровском крае начал формироваться дефицит бензина, к концу января ситуация усугубилась.

Кроме того, ряд других регионов Дальнего Востока испытывают проблемы с поставками бензина на АЗС, что связано с плановой модернизацией Хабаровского НПЗ. Завод остановил установку каталитического риформинга 18 января, возобновил ее работу с 3 февраля. Вечером в среду Минэнерго и ФАС опубликовали заявление, что держат на особом контроле ситуацию с обеспечением топливом и ценообразованием в субъектах, расположенных в Дальневосточном федеральном округе.

По данным ведомств, остановка установки катриформинга на Хабаровском НПЗ в январе привела к выпадающим объемам производства бензина - 2 тыс. тонн в сутки (около 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя). Однако были организованы поставки порядка 38,6 тыс. тонн бензина с других НПЗ. Сверх указанных объемов были обеспечены поставки топлива из Росрезерва. С Минтрансом и ОАО "РЖД" достигнута договоренность об обеспечении "зеленого коридора" железнодорожным составам с нефтепродуктами, направляемыми в регионы Дальнего Востока.