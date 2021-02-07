Хабаровский НПЗ выпустил 600 тонн бензина АИ-95 после возобновления работы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Хабаровский НПЗ (ХНПЗ, входит в ННК Эдуарда Худайнатова) ночью выпустил первые 600 тонн бензина марки АИ-95 после перерыва, связанного с модернизацией, сообщает пресс-служба правительства региона в воскресенье.

Уточняется, что топливо отгружено компании ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", которая развезла его по заправкам сети "ННК".

При этом с 6 февраля производство бензина АИ-92 было приостановлено, вместо него началось производство АИ-95. В правительстве заявили, что ранее было выпущено 1,8 тыс. тонн бензина АИ-92, и на нефтескладах его накопили в достаточном количестве.

"Теперь предприятие старается ликвидировать дефицит по марке АИ-95, поэтому будет выпускать только это топливо вплоть до понедельника", - сказал и.о. председателя комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов, чьи слова приводятся в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что комиссия ТЭК объезжает все заправки "ННК" в Хабаровске для мониторинга обстановки. Там приводят первую информацию специалистов, согласно которой "бензин в городе есть, очереди стали значительно меньше".

Дефицит бензина на Дальнем Востоке

С середины января в Хабаровском крае и некоторых других регионах Дальнего Востока начал формироваться дефицит бензина, к концу января ситуация усугубилась. Проблемы с поставками бензина на АЗС возникли из-за плановой модернизации Хабаровского НПЗ. Завод остановил установку каталитического риформинга 18 января, возобновил ее работу с 3 февраля.

По данным Минэнерго и ФАС, остановка установки катриформинга на Хабаровском НПЗ в январе привела к выпадающим объемам производства бензина - 2 тыс. тонн в сутки (около 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя). Были организованы поставки порядка 38,6 тыс. тонн бензина с других НПЗ, а также из Росрезерва. С Минтрансом и ОАО "РЖД" достигнута договоренность об обеспечении "зеленого коридора" железнодорожным составам с нефтепродуктами, направляемыми в регионы Дальнего Востока.

4 февраля Хабаровский НПЗ возобновил производство бензина АИ-92, а в субботу - АИ-95.