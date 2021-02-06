Экипаж разбившегося в Нелькане самолета награжден посмертно

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Орденами Мужества награждены посмертно пилоты ГУП "Хабаровские авиалинии" Игорь Шумаков и Александр Зуев, погибшие при крушении пассажирского самолета в аэропорту села Нелькан (Хабаровский край) в 2017 году.

В указе президента России, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что награды присвоены "за мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях".

Самолет L-410 авиакомпании "Хабаровские авиалинии" разбился при заходе на посадку в аэропорту села Нелькан 15 ноября 2017 года. При снижении двигатель начал работать нестабильно. В результате крушения погибли шесть человек: два пилота и четыре пассажира, выжила только маленькая девочка.

Специалисты МАК установили, что, по данным бортовых самописцев, правый двигатель во время посадки работал нештатно.

Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" присвоила имена погибших летчиков двум самолетам.