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Экипаж разбившегося в Нелькане самолета награжден посмертно

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Орденами Мужества награждены посмертно пилоты ГУП "Хабаровские авиалинии" Игорь Шумаков и Александр Зуев, погибшие при крушении пассажирского самолета в аэропорту села Нелькан (Хабаровский край) в 2017 году.

В указе президента России, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что награды присвоены "за мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях".

Самолет L-410 авиакомпании "Хабаровские авиалинии" разбился при заходе на посадку в аэропорту села Нелькан 15 ноября 2017 года. При снижении двигатель начал работать нестабильно. В результате крушения погибли шесть человек: два пилота и четыре пассажира, выжила только маленькая девочка.

Специалисты МАК установили, что, по данным бортовых самописцев, правый двигатель во время посадки работал нештатно.

Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" присвоила имена погибших летчиков двум самолетам.

Хабаровские авиалинии Хабаровский край Нелькан

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