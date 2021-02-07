Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:35Заразились
на 06.02В России 3 951 233+16 627В мире 105 763 135+370 558

Источник сообщил о выявлении ячейки ИГ на Ставрополье

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пятерых членов ячейки запрещенной в РФ террористической организации ИГ задержали на минувшей неделе в Ставропольском крае, среди них, по предварительным данным, есть несовершеннолетние, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье осведомленный источник.

"На прошлой неделе проводились оперативно-розыскные мероприятия по выявлению террористической ячейки в Ставропольском крае. В результате задержаны пятеро молодых людей, принесших присягу международным террористам из ИГИЛ (ИГ, запрещено в РФ)", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, среди задержанных есть несовершеннолетние.

"В настоящий момент проверяется причастность группы к преступлениям террористической направленности, устанавливаются обстоятельства их возможных контактов с террористами",- сказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ставрополье ИГ

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 февраля

Что произошло за день: суббота, 6 февраля

В Петербурге начались обыски по делу о блокировке движения 23 января

В Петербурге начались обыски по делу о блокировке движения 23 января

Экипаж разбившегося в Нелькане самолета награжден посмертно

Мосгорсуд отпустил из СИЗО одного из совладельцев Merlion

Мосгорсуд отпустил из СИЗО одного из совладельцев Merlion

Эрнст и Фокин награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Прокурора по делам Навального взяли под государственную защиту

Пандемия коронавируса

Центр им. Гамалеи ускорит создание вакцин от новых штаммов COVID

Центр им. Гамалеи ускорит создание вакцин от новых штаммов COVID
Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 16,6 тыс. человек

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 16,6 тыс. человек

Корабль противоминной обороны ЧФ направился в Средиземноморье

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');