Источник сообщил о выявлении ячейки ИГ на Ставрополье

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пятерых членов ячейки запрещенной в РФ террористической организации ИГ задержали на минувшей неделе в Ставропольском крае, среди них, по предварительным данным, есть несовершеннолетние, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье осведомленный источник.

"На прошлой неделе проводились оперативно-розыскные мероприятия по выявлению террористической ячейки в Ставропольском крае. В результате задержаны пятеро молодых людей, принесших присягу международным террористам из ИГИЛ (ИГ, запрещено в РФ)", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, среди задержанных есть несовершеннолетние.

"В настоящий момент проверяется причастность группы к преступлениям террористической направленности, устанавливаются обстоятельства их возможных контактов с террористами",- сказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.