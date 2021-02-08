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Четыре человека погибли из-за схода снега с крыши в Алтайском крае

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Восемь человек оказались под завалом в результате схода снега с крыши зернохранилища в селе Смазнево в Алтайском крае, четверо из них погибли, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Состояние одного пострадавшего требует оказания медицинской помощи. Из Барнаула направлены бригады Центра медицины катастроф. По поручению губернатора в Заринский район выехал заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов для организации всех неотложных мероприятий по изучению причин произошедшего. На место также выехал руководитель Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

На место происшествия были направлены три бригады скорой помощи. Один пострадавший вывезен для оказания медицинской помощи в Заринск. Остальные выжившие от госпитализации отказались.

Губернатор края Виктор Томенко на оперативном совещании в правительстве края поручил всем руководителям краевых органов исполнительной власти обратить внимание на опасность схода снега в связи с теплой погодой и принять неотложные меры по предотвращению возможных происшествий.

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