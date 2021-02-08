В Алтайском крае завели дело после гибели 4 человек из-за схода снега

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело о гибели 4 человек под сошедшим с крыши зернохранилища снегом в селе Смазнево, сообщает ведомство в понедельник.

Дело квалифицировано по ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Утром 8 февраля на территории Смазневского элеватора в Заринском районе при очистке кровли зерносклада произошел сход снега. "В результате происшествия погибло 4 работника, которых придавило сошедшим снегом", - говорится в сообщении.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Следствием назначены необходимые судебные экспертизы, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Как сообщалось, 8 человек оказались под завалом в результате схода снега с крыши зернохранилища в селе Смазнево в Алтайском крае, четверо из них погибли.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что один из четырех выживших при сходе снега госпитализирован.

Двое других пострадавших от госпитализации отказались, четвертый человек не получил травм вообще, сказал собеседник агентства.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

По поручению губернатора в Заринский район выехал заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов для организации всех неотложных мероприятий по изучению причин произошедшего. На место ЧП также направился руководитель Главного управления МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров.