Водолазы в Воронежской области начали поиск унесенного течением ребенка

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Трое детей провалились под лед реки Тихая Сосна в Острогожском районе Воронежской области вечером в воскресенье, одного из них унесло течением, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как отмечается, трое детей от 9 до 13 лет гуляли по реке и провалились под лед. Двое детей смогли самостоятельно выбраться на берег, одного мальчика 9 лет унесло течением.

В настоящее время водолазы ведут поиски ребенка.