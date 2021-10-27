Двое детей погибли в Хабаровском крае, провалившись под лед

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае по факту гибели двоих детей, которые провалились под лед и утонули, сообщает в среду пресс-служба СКР России по Хабаровскому краю и Еврейской Автономной области.

По версии следствия, днем 26 октября дети гуляли у водоема в районе поселка Горный и провалились под лед. Оба ребенка утонули.

По данным прокуратуры Хабаровского края, дети были братьями, одному было 6 лет, другому - 11. Ведомство проводит проверку обстоятельств трагедии. На место происшествия выехал прокурор Солнечного района Иван Рокачев.

Статью уголовного дела следственное управление в релизе не уточняет. "Интерфаксу" в пресс-службе сообщили, что дело возбуждено "по обстоятельствам".