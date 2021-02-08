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В горах Чечни пропали 14 человек

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Группа из 14 человек, ушедшая в горный лес в Чечне для сбора черемши, перестала выходить на связь, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Инцидент произошел поблизости от села Бамут Сунженского района, сказал собеседник агентства. Все пропавшие - жители села Ачхой-Мартан, ушедшие в лес собирать черемшу утром 7 февраля, добавил он.

Собеседник агентства уточнил, что поиски людей осложняются отсутствием в этом районе сотовой связи.

В МЧС РФ подтвердили пропажу 14 сборщиков черемши в Чечне, сообщив, что волонтеры и спасатели ведут их поиски. В операции от МЧС участвуют 43 человека, в том числе кинологи, сообщили журналистам в ведомстве.

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