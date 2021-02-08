В горах Чечни нашли 14 пропавших сборщиков черемши

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пропавшая в горном лесу Чечни группа из 14 человек нашлась. Люди вышли в районе села Аншты, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

О состоянии пропавших не сообщается.

Ранее стало известно, что в горно-лесистой местности в Чечне в районе села Бамут Сунженского района пропала группа сборщиков черемши из 14 человек. Все они жители села Ачхой-Мартан. Связь с пропавшими отсутствовала в течение суток.

На их поиски выдвинулись волонтеры и более 40 спасателей, в том числе кинолог с собакой.