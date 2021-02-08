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В Москве заочно арестовали спонсора ФБК украинца Хоменко

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в понедельник заочно арестовал по обвинению в мошенничестве руководителя ООО "Строй инжиниринг" украинца Александра Хоменко. По данным Следственного комитета России, он спонсирует "Фонд борьбы с коррупцией" (организация признана властями РФ иностранным агентом).

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Александра Хоменко меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Ранее СК предъявил Хоменко заочное обвинение по трем эпизодам совершения преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Он объявлен в международный розыск.

"В связи с объявлением Хоменко в международный розыск, названная мера пресечения избрана на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ", - уточнили в суде.

По данным ведомства, в 2017, 2018 и 2019 годах между юридическими лицами, которыми фактически руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом "было заключено 10 государственных контрактов, предметом которых являлось выполнение работ по капитальному ремонту здания техникума".

"Хоменко и иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ", - сказала ранее представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, "денежные средства в размере более 30 млн рублей, полученные из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам, были похищены соучастниками".

Как считают в СКР, Хоменко также оказывал финансовую поддержку ФБК и в настоящее время скрывается на Украине.

Строй инжиниринг Украина Александр Хоменко ФБК

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