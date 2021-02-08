В Кремле открестились от массовых акций в поддержку президента

Архивное фото Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Кремль не имеет отношения к массовым акциям в поддержку президента РФ Владимира Путина, сообщения о которых поступают из разных регионов страны.

"Мы видим те же самые сообщения в прессе на этот счет. Но к нам это никакого отношения не имеет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в интернете появилась видеозапись акции в Екатеринбурге, в рамках которой сотни сотрудников компании "Сима-ленд", размахивая российскими флагами, выстраиваются в надпись "Путин - наш президент" и скандируют эти слова. После этого министерство общественной безопасности Свердловской области сделало компании предупреждение.

Кроме того, акции-флешмобы в поддержку президента прошли в Севастополе, Ростовской области, Алтайском крае, Волгоградской области, Татарстане, Тамбовской области, Ставропольском крае и других регионах.