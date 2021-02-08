Уголовное дело возбуждено после массового отравления жителей Красноярска водой

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело о предоставлении услуг ненадлежащего качества после случаев выявления острой кишечной инфекции среди жителей Октябрьского района Красноярска, употреблявших водопроводную воду.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, дело заведено по статье 238 УК РФ.

На прошлой неделе специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали 92 случая острой кишечной инфекции среди жителей Октябрьского района Красноярска, использовавших воду из-под крана, трое взрослых были госпитализированы.

Первые жалобы на здоровье после употребления водопроводной воды начали поступать от жителей в конце января.

По предварительным данным водоснабжающей компании "Краском", причиной отравления могла послужить вода из системы пожаротушения домов, попавшая в центральную сеть водоснабжения после отключения подачи воды из-за ремонта на водозаборе.