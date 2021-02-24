В Каспийске начали подворовые обходы после отравления 29 человек

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Каспийске с симпмтомами отравления к врачам обратились 29 человек, в том числе 26 детей, в основном дошкольного возраста, сообщили в Минздраве Дагестана. Там уточнили, что это произошло 23 и 24 февраля.

"19 пациентов были госпитализированы в стационар Махачкалы. На утро среды стационарное лечение продолжают 16 пациентов. Состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести", - говорится в пресс-релизе.

Чтобы выявить заразившихся и контактных лиц в Каспийске проводят подворовые обходы.

Утром в среду Минздрав Дагестана сообщал, что в Каспийске госпитализирован 21 человек, в том числе 19 детей, с признаками острой кишечной инфекции. Источник "Интерфакса" уточнял, что горожанам посоветовали не использовать водопроводную воду и перейти на воду в бутылках.

С начала 2021 года массовые отравления водой в Дагестане отмечались в Буйнакске и в Хунзакском районе.